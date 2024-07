Kunstausstellung im DGH Hengstbach Spritzer, Schnecken und der Schlauweg

Erika Watson, die Dritte im Bunde, stellt ihre Installationen aus. Es handelt sich um Naturfundstücke, die rings um den Ort gesammelt wurden, hauptsächlich Schneckenhäuser. Eingefügt sind sie in industrielle Rahmen. „Mich interessiert die Häuslichkeit der Schnecke“, so die Künstlerin, die in ihrem Leben schon unzählige Male umgezogen ist, „ich beschäftige mich in diesen Arbeiten mit dem Grundbedürfnis nach Schutz, Geborgenheit und einer Behausung.“ Ihre Werke strahlen einen gewissen Witz aus. So findet sich unter den Häusern der örtlichen Weinbergschnecken auch eine Meeresschnecke. Sie hat zwar den gleichen Farbton, doch beim genauen Hinsehen entdeckt man, dass sich ihre Form ein wenig von den anderen unterscheidet. „Das ist eine Immigrantin“, scherzt die Künstlerin, die amerikanische Wurzeln hat.