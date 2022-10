Bibliotheca Bipontina zeigt Werke der Hofenfels Kunst AG : Vom revolutionären Handwerk zur Kunst

Die Künstlergruppe des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums: Lina Manuel, Leo Frevel, Janosch Fuhrmann, Franziska Stolle, Jonas Reschke, Johanna Baier, Lou Rottländer und Lucas Mendes-Zoglio (v.l.). Es fehlt Katharina Weckbecker. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Ausstellung „Unter Druck“ in der Bibliotheca Bipontina bietet Einblick in die Kunstwerke, welche die Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums in einem einjährigen Projekt kreiert hat. Die Besucher der Vernissage waren von den Ideen der jungen Künstler ebenso begeistert, wie von der technischen Umsetzung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Mitte des 15. Jahrhunderts, war ein radikaler Umbruch, wie ihn wohl kaum eine Generation so nachvollziehen kann, wie die unsrige. Während wir von der auf Papier gedruckten Schrift jetzt auf das blitzschnell die Welt umspannende Digitalformat zurückgreifen können, bedeutete die Umstellung von dem von Hand abgeschriebenen Unikat hin zum mit Maschinen erstellten Buchdruck die erste technische Revolution. Ermöglichte dieser doch die flexible, relativ kostengünstige und schnelle Erstellung größerer Auflagen und somit erstmals die freie, massenhafte Verbreitung von Nachrichten und Meinungen ohne Kontrolle durch die Obrigkeit.

Damit förderte der Buchdruck große gesellschaftliche Umwälzung. „Auch in unserer Region spielte der Buchdruck eine wichtige Rolle bei der Liberalisierung der Gesellschaft“, erinnerte Susanne Lilischkis, denn dank seiner gehört Zweibrücken als eine alte Druckerstadt zu jenen Orten, die man zur Wiege der Demokratie zählen kann.

Die Zweibrücker Medienkünstlerin und Merkur-Mitarbeiterin lud mit ihrer Eröffnungsrede zu der Ausstellung „Unter Druck“ im Landesbibliothekszentrum Bibliotheca Bipontina zu einer geistigen Zeitreise ein. Dabei streifte sie keineswegs rein die geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklung. Vielmehr ließ die Tochter eines Buchdruckermeisters die gut 100 Interessierten quer durch alle Altersstufen in der neuen Festhalle des Helmholz-Gymnasiums teilhaben an ihren Kindheitserinnerungen in der Druckerwerkstatt und weihte sie in manche technische Feinheit ein.

Ihre Wertschätzung des Druckerhandwerks war zugleich die Wertschätzung für die Leistung, welche die neun Schülerinnen und Schüler der Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums unter Leitung von Iris Seyler ein Jahr lang im Zweibrücker Druckereimuseum bei Kurt Werle und mit der Unterstützung des Druckermeisters vollbracht hatten.

Susanne Lilischkis erklärte: „Diese händische Arbeit erfordert ein gutes Auge für Schriftgrößen und Abstände. Das Korrekturlesen des auf dem Kopf stehenden Textes erfordert einiges an Übung. Für den Handsatz benötigt man ein gutes Raumverständnis und viel Fingerspitzengefühl – eine Tätigkeit, die vollkommene Konzentration auf das Tun erfordert.“

Auch LBZ-Leiterin Annette Gerlach würdigte bei ihrer Begrüßung die Wandlung des Buchdrucks in ein Kunstprojekt. Dabei hätten die Schülerinnen und Schüler selbst Hand angelegt und seien mit allen Sinnen eingetaucht in das Verständnis für den Buchdruck. „Sie können stolz sein auf dieses Ergebnis“, verstärkte sie die Neugier des Publikums auf die Kunstwerke.

Die jungen Künstler selbst unterstrichen ihre vielfältige Begabung und übernahmen selbst die musikalische Umrahmung des Eröffnungsabends, von der Harfe übers Keyboard bis zum Jazz-Trio. Und dann drängte sich alles dicht in den Räumen der Bibliotheca Bipontina, zwischen den Vitrinen und rund um das aufgehängte Märchenbuch, das noch in Einzelblättern von der Decke baumelte.

Allein die Doppeldeutigkeit von Unter Druck – per Drucktechnik hergestellt im Unterdruck-Verfahren bot ausreichend Gesprächsstoff. Es wurde ein langer Abend, denn viele interessierten sich für Einfälle, die Technik und auch die Erfahrung der Gruppe. Schnell offenbarte sich: Die althergebrachte Druckkunst mit Bleilettern und unterschiedlichen Drucktechniken wie Hoch-, Tief- oder Materialdruck übt selbst im digitalen Zeitalter noch eine Faszination aus.

Die Schüler waren regelrecht überwältigt von der großen Resonanz und der Begeisterung der Besucher, die ihre eigene für das von „denkmal aktiv“ geförderte Schulprogramm deutlich spiegelte. Da es bei so viel Publikum nicht möglich war, sich mit den Exponaten intensiver zu befassen, versprachen viele Besucher: Wir kommen wieder und sehen uns die Kunstwerke in Ruhe an.

Das Märchenbilderbuch von Lou Rottländer und Katharina Weckbecker baumelt noch in Einzelblättern von der Decke. Weitere Druck-Ergebnisse der Kunst-AG liegen geschützt in Vitrinen. Foto: Cordula von Waldow