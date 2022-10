Erfahrungen des Kulturamtes : Kulturszene leidet unter „Long Covid“

Der Auftritt von Karat war einer, der viele Zuschauer anzog. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Die Zurückhaltung bei den Gästen bei Veranstaltungen in der Stadt ist immer noch spürbar. Das machte Kulturamtsleiter Thilo Huble in der Sitzung des Kulturausschusses deutlich.

Von Elisabeth Heil

Nach zahlreichen Corona-Einschränkungen hätte das Kulturleben endlich wieder Fahrt aufnehmen können. Doch so richtig durchstarten konnten nur die wenigsten Veranstalter in diesem Sommer. Die Zurückhaltung der Besucher stellt sie vor neue Probleme. Das spürt auch der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble, wie er diese Woche bei der Sitzung des Kulturausschusses berichtete. „Die Besucherzahlen der Theater- und Konzertspielzeit 2021/2022 sprechen für sich und spiegeln deutlich die Coronasituation wider: 3879 Besucher bei 40 Veranstaltungen im Vergleich zu 13056 Besuchern bei 32 Veranstaltungen in 2019/2020“, erklärte er.

„Im Wesentlichen spielen hier pandemiebedingte Besucherzahlreduzierungen eine Rolle. Allein 16 Veranstaltungen mussten wir wegen stark reduzierter Besucherzahlen oder Coronafällen in den Ensembles absagen respektive in spätere Spielzeiten verlegen“, so der Kulturamtschef. „Allerdings spüren wir nach wie vor eine deutliche Zurückhaltung bei den Gästen. Es ist sogar so, dass viele Theatergäste über die Coronazeit ganz verschwunden sind“, bedauert Huble. „Das spielen natürlich auch andere Krisen eine Rolle, neben Corona die wirtschaftlichen Probleme und die Sorge ums Klima“, weiß er. Bizarr sei dann, wenn man sehe, wie Stadtfeste und Kerwen aus allen Nähten platzten. „Das sind aber Veranstaltungen, die zunächst einmal nichts kosten. Schwere Theaterkost zu vermitteln ist dagegen aktuell sehr schwierig. Das merken wir gerade bei Euroclassic“, sagt Huble. Das Moka Efti Orchestra feat. Severija, ein echter Hochkaräter, war nur mäßig besucht. Topacts wie Karat oder Jan Josef Liefers mit Radio Doria dagegen laufen trotzdem. Dafür hat Thilo Huble eine Erklärung: „Die Leute gehen nicht mehr zu drei, vier Veranstaltungen, sondern wählen gezielt aus und schauen dabei nach bekannten Formaten. Auf diese Entwicklung müssen wir reagieren. Gerade die Publikumsrückgewinnung spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen neue Wege gehen und uns vor allem im Bereich sozialer Medien besser aufstellen. Was wir im Übrigen bereits tun.“

Erste Veränderungen gibt es bereits bei der Programmplanung der Theater- und Konzertspielzeit 2023/2024. Zentraler Veranstaltungsort bleibt natürlich die Festhalle. Die bisherige Reihe Kleinkunst im Wintergarten wird aber künftig in der neuen Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums unter dem Namen „Wache Kultur“ stattfinden. „Ein ausgesprochen gelungener Titel“, wie Stadtratsmitglied Ingrid Kaiser (FDP) explizit betonte. „Die Programmsparten Musiktheater, Komödie/Schauspiel, Wache Kultur sowie die Konzertreihe werden ergänzt durch verschiedene Sonderveranstaltungen, die in Kooperationsmodellen und damit für die Stadt ohne wirtschaftliches Risiko durchgeführt werden“, erklärte Huble.

Das finale Programm wird in der Kulturausschusssitzung im kommenden Frühjahr beschlossen, außerdem die konkrete Programmplanung für das Festival Euroclassic vorgestellt. Dem vorläufigen Programm wurde aber seitens des Kulturausschusses schon mal zugestimmt.

Geplant sind unter anderem die Komödie „Aufguss“ mit Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann, Politisches Kabarett mit Matthias Deutschmann, Kabarett mit Alice Hoffmann, die Show „Tribute to Boney M“, Hundeerziehung mit Holger Schüler und das Irish Christmas Special von „Rhythm of the dance“.

Der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble will Zuschauer zurückgewinnen. Foto: Lutz Fröhlich

Die Komödie „Aufguss“ mit Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann soll in Zweibrücken gezeigt werden. Foto: Nicole Braºhl

Auch ein Auftritt der Saarländerin Nicole ist geplant. Foto: dpa/Henning Kaiser