„Kultur verbindet“ mit Lesung von Sarina Keller im Rosengarten : Ein Nachmittag fast wie am Meer

Zweibrücken Die erste Lesung, die der Beirat für Migration und Integration unter dem Motto „Kultur verbindet“ im Rosengarten veranstaltete, war ein voller Erfolg. Fast 30 Interessierte unterschiedlicher Kulturen trotzten der Hitze und wurden von Autorin Sarina Keller mit Nordseegeschichten erfrischt.

Nur das Wellenrauschen fehlte, sonst herrschte am vergangenen Montagnachmittag die perfekte Meer-Urlaubsstimmung im Rosengarten. Bei hochsommerlichen Temperaturen wehte ein angenehmes Lüftchen, sanft wie eine Meeresbrise. Die alten, hohen Bäume rund um den gemütlichen Platz an der Venusstatue spendeten Schatten und erfrischende Kühle, als die Zweibrücker Autorin Sarina Keller ihre gespannten Zuhörer mit an die Nordsee auf ihre Lieblingsinsel nahm. Neben ihren beliebten „Sylter Strandkorbgeschichten“ hatte die Pädagogin auch Geschichten und zwei Gedichte aus ihrem neuen Buch „Lese-Quickies“ mit Adventkalendergeschichten mitgebracht, das pünktlich zur Vorweihnachtszeit erscheinen wird.

Tatjana Medenko vom Vorstand erklärte das Anliegen: „Kultur verbindet Menschen und Nationen.“ Zur Integration gehöre auch, eine entspannte Zeit der Freude miteinander zu verbringen und sich über das Erlebte auszutauschen. Das Miteinander der unterschiedlichen Menschen und Kulturen liegt auch Sarina Keller am Herzen. In zwei Gedichten erinnerte sie unter anderem daran, wie Menschen oft in Schubladen kategorisiert und nach Vorurteilen bewertet würden. „Hände gestalten dein Leben“ luden dazu ein, das Leben zu (be)greifen und liebevoll zu streicheln. In Coronazeiten sei der freundschaftliche Händedruck verpönt. Passend zum Hochsommer, schilderte sie die Erlebnisse eines Paares in der pittoresken südfranzösischen Seestadt Monton. So bunt wie die Häuser dort seien auch die Kulturen und Nationen, schlug sie den Bogen zur Integration. Kühle schuf ihr „Last Minute Strickjackenurlaub“, der daran erinnerte, dass die fehlende Animation auf Sylt erlaubt, den Augenblick in Ruhe zu genießen und sich glücklich zu entspannen. Die Geschichte von ihrem idyllischen Lieblingshaus auf Sylt, das mitsamt seinem davor stehenden Apfelbaum und Wildrosenhecke eines Tages abgerissen wurde, um einem modernen Ferien-Doppelhaus Platz zu machen, erinnerte die Zweibrückerin an ihre Kindheitserinnerung an ihren geliebten Lilienhügel, der dem heutigen Hotel weichen musste.