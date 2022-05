Kultur in der Himmelsbergkapelle : Ein himmlischer, irischer Frühling

Der Vorstand des Vereins Kultur in der Himmelsbergkapelle, die Vorsitzende Elisabeth Brach, Wolfang Ohler, Willi Hunsicker, Michael Dillinger und Wolfgang Lehmann (v.l.) freut sich, dass der Veranstaltungsreigen wieder beginnen kann – zunächst mit „Die Bank vor O‘Sullivan‘s Pub – Irischer Frühling“. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Verein Kultur in der Himmelsbergkapelle lädt zu einem „Irischen Frühling“ mit Dichterlesung und irischer Musik. Natürlich gibt es auch den obligatorischen Whiskey.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zeit der coronabedingten Einschränkungen ist vorbei. Und so kann auch der Förderverein „Kultur in der Himmelsbergkapelle“ im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken seinen Vereinszweck wieder erfüllen. Die „Kapellenmannschaft“, wie der stellvertretende Vorsitzende, Wolfgang Ohler, das engagierte Vorstands-Team nennt, lädt zu seiner ersten Veranstaltung in diesem Jahr ein.

Dafür verwandelt sich die einzigartige Kapelle in eine irische Kneipe, nämlich den „O‘Sullivan‘s Pub“ am Himmelsberg. Am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr geht erstmals wieder „der Vorhang auf“ für einen musikalisch-literarisch-kulinarischen Abend unter dem Motto: „Die Bank vor O‘Sullivan‘s Pub – Irischer Frühling“. Die Mitwirkenden sind der Liedermacher Eckes, der zu seinem Gitarrenspiel singt, der Musiker Andreas Peter, der mit seiner irischen Bouzouki (Laute) und seiner Low D Whistle (Flöte) klanglich auf die Grüne Insel entführt, sowie Autor Wolfgang Ohler, aus dessen Feder die vorgetragene Lyrik stammt.

Augenzwinkernd sagt er: „Ich übertreibe nicht: Dieser Abend hat eine Vorbereitungszeit von exakt 20 Jahren.“ Denn im Jahr 2002 habe er während eines dreiwöchigen Aufenthalts auf der Grünen Insel bei dem kleinen Ort Ballidehop Texte geschrieben, die er erst zehn Jahre später in dem kleinen Bändchen „Mein irisches lyrisches Tagebuch“ veröffentlichte.

Wiederum zehn Jahre später wollte er seine Irland-Impressionen am St. Patrick‘s Day im März in der Kapelle vortragen, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Die Corona-Verordnungen hätten dann doch für die „geringe Verspätung“ gesorgt.

Doch Wolfgang Ohler weiß auch diesem Umstand etwas Positives abzugewinnen. Die zeitlichen Abstände haben mit dem Hauptthema des Abends zu tun: dem Whiskey. Er erinnert: „Ein guter Single Malt sollte mindestens zehn Jahre im Fass ruhen.“ Dauere sein „Tiefschlaf“ doppelt so lang, erhalte der Whiskey eine „himmlische Qualität“ und sei deshalb für die Himmelsbergkapelle wie geschaffen.

Liedermacher Eckes unterstützt die Lesung nicht nur mit irischen Songs. Vielmehr hat er das Gedicht „Die Bank vor O‘Sullivan‘s Pub“ vertont. Und der „Whiskey in the Jar“, also der Whiskey im Krug, wie ein altes irisches Volkslied heißt, wird sicher auch nicht fehlen.

Andreas Peters bringt mit seinen irischen Eigenkompositionen auf original irischen Instrumenten das notwendige Flair in die Himmelsbergkapelle. Das Publikum darf gespannt sein. Höhepunkt des Irischen Frühlingsabends ist eine Premiere. Die drei Künstler wollen das Gedicht „Tullamore Dew“ gemeinsam „vortrinken“. Der Eintritt ist, wie immer, frei und wird durch einen Schluck aus der Whiskeypulle belohnt – nicht nur als vorsorgliches „Desinfektionsmittel“, verspricht der Verein. Dafür freut man sich über eine angemessene Spende.

Mit Rücksicht auf die lange herrschenden Corona-Vorschriften, wird das Publikum auf 60 Besucher beschränkt. Zuvor waren oft rund 100 Kulturliebhaber und Kapellen-Unterstützer zu Gast. Neben der Maskenpflicht besteht der Vorstand zudem auf eine Anmeldepflicht per Mail unter sowo-echo@gmx.de oder per Tel. unter (0 63 32) 40 22 5.

Andreas Peter wird mit Flöte und Laute klanglich auf die Grüne Insel entführen. Foto: Cordula von Waldow