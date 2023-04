Kultur in der Himmelsbergkapelle mit Silvia Bervingas und Matthias Wolf Rasanter Galopp durch zehn Bühnen-Jahre

„Hoch verehrtes Publikum – bist Du wirklich so dumm?“ fragte Silvia Bervingas am Anfang provozierend in die Runde, um dann festzustellen: „Jeder Direktor mit dickem Popo spricht: Das Publikum will es so!“ Diese Feststellung von Kurt Tucholsky ist auch heute noch aktuell, man denke nur an so manches Fernseh- oder Rundfunkprogramm. Seichte Kost, so viel war am Anfang der Veranstaltung klar, würde das Publikum von Silvia Bervingas und Matthias Wolf nicht geboten bekommen. Bissig, kritisch, mit aktuellen Bezügen brachten die beiden Texte und die dazu improvisierten Klangräume zu Gehör.