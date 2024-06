Nach 36 Jahren DER Zweibrücker Kult-Imbiss steht zum Verkauf

Grund genug also für den Merkur, um am Mittwoch beim City-Grill vorbeizuschauen. Wie nicht anders zu erwarten, ist dort in der Mittagszeit einiges los. Die Kunden treffen auf die gutgelaunte Ruth Sprunck, die ganz in ihrem Element ist, unterstützt von einer Teilzeit-Angestellten. Nein, Pommes will der Mann von der Zeitung heute nicht. Zum Glück findet die Imbissbetreiberin ein bisschen Zeit, um Licht ins Dunkel zu bringen: „Das Geschäft wird nur an jemanden übergeben, der es so weiterführt, wie ich das gemacht habe.“ Die gelernte Metzgereiverkäuferin klärt auch darüber auf, dass der Imbiss ihrem Mann gehört und sie die Geschäftsführerin ist. Den City-Grill hat sie 1988, damals war sie 25 Jahre alt, aufgebaut und bis heute über Wasser gehalten. Gerade deshalb legt sie großen Wert darauf, dass hier weiter Würste und Frikadellen gegrillt, Schnitzel gebraten oder Pommes frittiert werden. Diese Information sollte auch jene Facebooknutzer beruhigen, die einen weiteren Dönerladen an dieser Stelle befürchteten, von denen es im Gegensatz zu traditionelln deutschen Imbissen immer reichlicher in Zweibrücken gebe. „Ich hab das so aufgebaut, also soll es so weitergehen. Ansonsten mach ich doch weiter“, sagt Sprunck.