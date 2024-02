Vereinbarung unterzeichnet Kubota: Kurzarbeit und Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

Zuvor hatten zwei Aushänge der Geschäftsführung in der Belegschaft für Knatsch gesorgt, in denen der Betriebsrat wegen der Blockade von Maßnahmen wie Kurzarbeit kritisiert wurde. Im November war von bis zu rechnerisch 110 sonst erforderlichen Kündigungen die Rede und im Januar gab es dann die ersten acht Kündigungen – laut damaligem Aushang für „Mitarbeitende, die noch keine sechs Monate in einem Beschäftigungsverhältnis zu uns stehen und die unsere in sie gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllt haben“, was die IG Metall als öffentlichen Pranger kritisierte (wir berichteten).