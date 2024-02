„Das ist eine Beleidigung gegenüber allen, die hier arbeiten“ „Krebsgeschwür“: Chef des Zweibrücker Outlets entsetzt über Polemik aus dem Saarland

Aggressiver hätte die Kritik der CDU-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat kaum ausfallen können. Die Lokalpolitiker bezeichneten das Fashion Outlet in Zweibrücken im Dezember öffentlich als „Krebsgeschwür“. Dem Einzelhandel in Saarbrücken würde es, so die Überzeugung der CDU, deutlich besser gehen, gäbe es die Einkaufsadresse in der Rosenstadt nicht. Die Wortwahl der Christdemokraten war deckungsgleich mit der von Saarbrückens wohl bekanntestem Immobilienmakler Michael Raber. Der hatte im Frühjahr gegenüber der Saarbrücker Zeitung ebenfalls das Fashion Outlet in Zweibrücken als „Krebsgeschwür“ tituliert, das die Innenstadt von Saarbrücken schädige (wir berichteten).