Fünf neue Einfamilienhäuser in Zweibrücker Christian-Schwarz-Straße geplant – aber drei Stellflächen weniger als heute : Verschärft Neubaugebiet Parkplatznot?

Fünf neue Einfamilienhäuser in Zweibrücker Christian-Schwarz-Straße geplant – aber drei Stellflächen weniger als heute

Drei der Parkplätze sollen wegfallen, wenn auf dieser Grünfläche an der Christian-Schwarz-Straße fünf neue Einfamilienhäuser gebaut werden. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Fünf neue Häuser sind in der Zweibrücker Christian-Schwarz-Straße geplant. Obwohl dadurch mehr Verkehr kommt, drohen drei Auto-Stellflächen de facto verloren zu gehen.

Das geplante kleine Neubaugebiet an der Christian-Schwarz-Straße sorgt bei Nachbarn für Beunruhigung. Das allein ist zwar nicht überraschend – schließlich hat fast jeder lieber eine größere Grünfläche neben sich als ein weiteres Haus, sodass gesellschaftlich und städtebaulich sinnvolles Füllen von Baulücken bei Nachbarn meist auf wenig Gegenliebe stößt. In diesem Fall allerdings haben bisherige Bewohner der Straße am Fuß des Fasaneriebergs auch eine ganz konkrete Sorge: Laut dem vom Stadtrat beschlossenen Bebauungsplan-Entwurf (wir berichteten) sollen öffentliche Parkplätze für drei Autos wegfallen, weil die vor den Garagen künftiger Nachbarhäuser stehen.