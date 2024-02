Heftige Kritik an Internet-Post AfD provoziert mit Aufforderung zum Suizid – so reagiert der Verfasser

„DieInsider“ verbreitete den von Kindlein am 6. Februar geposteten Galgen-Beitrag am 7. Februar mit dem Kommentar „So tickt die Alternative!“ bundesweit weiter, und zwar in einer Collage mit einem weiteren beanstandeten Facebook-Post eines AfD-Politikers aus der Region Alzey-Worms, der einen über Wolken fallenden Mann zeigte mit dem Text „Fallschirmspringen ohne Schirm gegen Rechts – Jetzt mitmachen und handeln!“ Auch auf X (Twitter) und Instagram sorgten „DieInsider“ für bundesweite Verbreitung der viele Kommentatoren entsetzenden Posts der beiden AfD-Kommunalpolitiker.