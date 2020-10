Wahlkreis Zweibrücken : Pfleger und Gewerkschafter: Kristian Fink soll für Die Linke in den Landtag

Zweibrücken Mit 88 Prozent der Stimmen hat die Wahlkreisversammlung der Linken Kristian Fink als Direktkandidaten im Wahlkreis 47 Zweibrücken für die Landtagswahl 2021 festgelegt. Fink war vom Kreisverband Zweibrücken vorgeschlagen worden und hatte keinen Gegenkandidaten, wie Linken-Kreisvorsitzender Bernd Henner (geb.

Laut der Pressemitteilung sagte Fink in seiner Vorstellungsrede, eine Hauptmotivation für seinen Eintritt Linken-Eintritt 2016 seien seine beruflichen Erfahrungen, denn: „So sehr es mir Freude bereitet Menschen tagtäglich helfen zu können, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in sozialen Berufen und in der Pflege im Speziellen sehr viel falsch läuft. Schwerpunkte meiner Politik sind demzufolge erstmal die Pflege und die Gesundheitspolitik im Allgemeinen.“ Aber auch eine „linke Verkehrswende“ sei ihm wichtig. Gerade hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur habe Rheinland-Pfalz starken Nachholbedarf, so Fink: „Als Flächenland sind wir zwar an vielen Stellen auf Autos angewiesen, jedoch müssen da, wo es möglich ist, Alternativen zum Automobil geschaffen werden. Sprich separate, ausgebaute Radwege und keine notdürftig umdeklarierten Feldwege, sowie eine bessere Anbindung von Bus zu Bahn und vice versa.“ Rheinland-Pfalz brauche städte- und kreisübergreifende Verkehrskonzepte mit einer einheitlichen und kostenlosen oder zumindest fairen Preisstruktur.