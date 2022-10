Feuer in Zweibrücker Innenstadt: 110 000 Euro Schaden : Auto und Shisha-Bar abgebrannt

Feuer in Zweibrücker Innenstadt: 110 000 Euro Schaden

Als Erstes war nach bisherigen Erkentnissen ein in einer Gasse zwischen Fruchtmarkstraße und Alexanderplatz geparkter Kleinwagen in Brand geraten, die Flammen griffen dann auf das benachbarte Gebäude mit der Shisha-Bar über. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Zweibrücken Bei dem nächtlichen Feuer in der Zweibrücker Fruchtmarkstraße entstand 110 000 Euro Schaden. Hausbewohner mussten evakuiert werden. Die Kripo ermittelt, ob es die Ursache ein technischer Defekt oder Brandstiftung war.

Aus noch ungeklärter Ursache ist Samstagfrüh in der Zweibrücker Innenstadt erst ein Auto und dann eine benachbarte Shisha-Bar ausgebrannt.

Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken und die Feuerwehr weiter mitteilen, wurde die Feuerwehr um 5.22 Uhr alarmiert. Zunächst war von „einer unklaren Rauchausbreitung aus einem Gebäude in der Fruchtmarktstraße“ die Rede, berichtet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger. „Bedingt durch weitere Meldende, die auch von kleinen Explosionen und Feuerschein berichteten, wurde durch die Hauptwache eine Einsatzstufenerhöhung veranlasst. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte sieben Minuten nach der Alarmierung wurde vor Ort festgestellt, dass ein Fahrzeug in der Gasse zwischen Fruchtmarktstraße und Alexanderplatz brannte. Eine starke Rauchausbreitung in das Gebäude der Hausnummer 4 wurde festgestellt.“