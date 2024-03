Kriminalstatistik Weniger Straftaten, mehr Einbrüche

Entgegen dem subjektiven Eindruck vieler Mitbürger ist die Zahl der Sachbeschädigungen an Autos sowie an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Region laut Statistik klar rückläufig. Wurden etwa in Zweibrücken 2022 noch 108 Sachbeschädigungen an Kfz registriert, waren es 2023 nur noch 76 (Landkreis 163 auf 132). Bei den Sachbeschädigungen fiel der Wert allein in Zweibrücken von 72 auf 59 (Landkreis 107 auf 81).