Kriminalstatistik Weniger Einbrüche, mehr Drogen

Der Anstieg bei den Drogendelikten ist mit 14,1 Prozent weiterhin deutlich, nachdem schon im Vorjahr ein Plus von 17,1 Prozent registriert worden war. Mit 1327 Rauschgiftdelikten wurden 164 Delikte mehr als im Vorjahr registriert. Fast alle Fälle konnten aufgeklärt werden (96,8 Prozent). Im Rauschgift-Bereich spricht man von der sogenannten „Hol-Kriminalität“. Demnach ist die Steigerung der deliktischen Zahlen einerseits auf aktive Ermittlungen der Kriminalbeamten zurückzuführen. 2021 ermittelte die Kripo in 527 Fällen, gegenüber 633 Fällen im letzten Jahr, was einem Plus von über 20 Prozent entspricht.