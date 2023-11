Neues Ohler-Buch Kriegspfad oder Jean Jacques in Amerika

Der entscheidende Impuls für seinen auf drei eigenständige Bände angelegten Romanzyklus kam Ohler vor dem Hintergrund des 2022 begangenen 300. Geburtstags Herzog Christians IV. sowie dem im selben Jahr anstehenden 200. Todestag Johann Christian von Mannlichs. Beides war für Wolfgang Ohler der Anlass, sich nochmals eingehender mit diesen beiden herausragenden Persönlichkeiten und ihrer Zeit zu beschäftigen. Dabei stieß er in Mannlichs Memoiren auf dessen „guten Kammerdiener“, der zwar mehrmals als solcher erwähnt wird, ohne ihn aber namentlich zu nennen oder näher auf ihn einzugehen. Ohler beschloss, diesen Mannlich nahestehenden Kämmerer in Gestalt des fiktiven Jean Jacques Roux sowohl eine Identität als auch eine zentrale Rolle als Romandheld zu verleihen. Wenn man glaubt, dass dieser fiktive Jean Jacques tatsächlich als solcher gelebt haben könnte, ist das Wolfgang Ohlers detaillierter Kenntnis der damaligen Verhältnisse und seiner pointierten Fantasie zu verdanken. So lässt er seinen Protagonisten 1750 auf einem lothringischen Hofgut nahe Deuxville und damit als Angehörigen des Dritten Standes das Licht der Welt erblicken. Als entfernter Verwandter der in Zweibrücken überaus einflussreichen Familie Camasse und Kammerdiener Mannlichs wiederum verkehrt er in höchsten Kreisen und vereint somit zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel.