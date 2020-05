Zweibrücker Großbaustelle : Neuer Ixheimer Kreisel wird im Juni teilweise befahrbar

Zweibrücken Die nächste Bauphase beginnt. Provisorische Ampel regelt Verkehr Richtung Mittelbach und Etzelweg.

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern teilt mit, dass die Arbeiten am Ixheimer Kreisel in eine nächste Bauphase gehen. Zurzeit wird im Anschluss-Ast der Bundesstraße 424 aus Ixheim kommend die Fahrbahnhälfte Richtung Kreisel fertiggestellt. Die Arbeiten in diesem Bereich sollen in der ersten Juniwoche abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt ab Donnerstag, 5. Juni, der Straßenbau der anderen Fahrbahnhälfte stadteinwärts. „Für diese Bauphase geht der neue Kreisel schon teilweise unter Verkehr; die Arbeiten dort werden etwa zehn Wochen in Anspruch nehmen“, schreibt der LBM.