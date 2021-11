Kräuterwanderung mit Hund : Spannendes Wissen über Hundegesundheit

Zweibrücken Welche Schätze können wir für unsere Lieblinge in der Natur ernten, wie verwenden wir sie und vor allem: Wie wirken sie? Auf diese Fragen und viele weitere rund um die gesunde Hundeernährung gab es kompetente Antworten bei der ersten Kräuterwanderung mit Hund.

Da sich die vier Hunde auf Anhieb perfekt verstanden und in der Kennenlern-Phase bereits ausgelassen auf der Wiese am Galgenberg-Parkplatz in Waldfischbach-Burgalben tobten, konnten sich die Menschen auf die Kräuter konzentrieren. „Dass hier so viel Gesundes wächst, einfach so in der Natur“, faszinierte nicht nur Sabine Hess. Wie ein Schwamm sogen die Teilnehmerinnen das Wissen auf, das ihnen die Apothekerin vom NHV eröffnete. Gemeinsam sammelten sie Kräuter, um in der Praxis von Anja Wagner daraus nahrhafte, gesunde Swoofies für die Hunde und Smoothies für ihre Menschen zu kreieren.