Kräuterwanderung mit Expertin Katja Friedrich : Schätze am Wegesrand finden

Zweibrücken/Clausen Als erste Veranstaltung lädt der Naturheilverein Südwestpfalz zu einer Kräuterwanderung mit Expertin Katja Friedrich ein. Ab dem Birkwieserhof zwischen Clausen und Merzalben offenbart die Natur ihre vielfältigen Schätze.

Es gießt in Strömen. Sandra Miersch, Vorsitzende des Naturheilvereins (NHV) Südwestpfalz, und Kräuterexpertin Katja Friedrich schauen sich an. „Bei schönem Wetter kann jeder!“ Wetterfest eingekleidet, machen sich die beiden Frauen auf den Weg, um die Kräuterwanderung vorzubereiten, zu der der NHV für den heutigen Donnerstag, 1. Juli, einlädt. Sandra Miersch aus dem benachbarten Clausen kennt die Wegstrecke, die approbierte Apothekerin aus Höheischweiler die Wildkräuter am Wegesrand und deren Wirkung. Sie sind Thema dieser ersten Veranstaltung, mit der der NHV seinen „Nach-Corona-Versuchsballon“ startet – an der frischen Luft, in der freien Natur. 15 Anmeldungen lagen am Dienstag bereits vor.