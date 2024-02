Alte Feuerwache Zweibrücken „Teuerster Garagen-Umbau Südwestdeutschlands“

Info

Zweibrücken kann dank des Förderprogramms „Kipki“ der Landesregierung mehrere Projekte anstoßen. Wie der Merkur am Mittwoch berichtete, ist auch die Förderung von maximal 700 „Balkon-Kraftwerken“ in der Stadt möglich – in Höhe von jeweils 180 Euro. 126 000 Euro wird die Stadt für die Förderung dieser Photovoltaik-Anlagen ausgeben. Für die Sanierung der Mehrzweckhalle (siehe nebenstehenden Text) sind 208 000 Euro eingeplant. Für Beschattungseinrichtungen am Hofenfels-Gymnasium sind 268 000 Euro vorgesehen und für die Entsiegelung von Großflächen in der Hofenfelsstraße mit „Straßenbegleitgrün“ 98 000 Euro. Der Löwenanteil im Förderprogramm (maximal zahlt das Land 1,5 Millionen Euro) macht mit über 50 Prozent die Sanierung der Grundschule Sechsmorgen aus. Die dort vorhandenen Fenster (auch an der Schulsporthalle) stammten noch aus der Zeit der Errichtung des Gebäudes, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Es handele sich um Holzfenster, die mittlerweile zwar doppelt verglast seien, aber „in keiner Weise heutigen Standards“ entsprächen. Die neuen Fenster „sollen als Holz-Alu-Konstruktion ausgeführt und in die grundsätzlich dauerhafte Holzkonstruktion eingesetzt werden“. Über diese kostenintensive Sanierung zeigte sich Thomas Eckerlein (CDU) überrascht. Das sei eine Luxus-Variante. „Holz-Alu – das ist tolles Material. Aber teuer.“ Habe man nicht überlegt, günstigeres Material zu verwenden? Bauamtsleiter Christian Michels sagte, viele Schulen seien in den vergangenen Jahren mit solchen Holz-Alu-Elementen ausgestattet worden. Man habe dort „unheimlich gute Erfahrungen gemacht“. Haltbarkeit und Nachhaltigkeit der Fenster überzeugten – das sei „extrem positiv“.⇥(eck)