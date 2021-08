Strandkorb-Konzert : Revolverheld-Konzert vorverlegt

Zweibrücken Nicht nur bei Mia Julia wurde der Zeitplan verändert: Auch beim Strandkorb-Konzert mit der Band Revolverheld steht die Band früher auf der Bühne als geplant.

Nicht nur bei Mia Julia wurde der Zeitplan verändert: Auch beim Strandkorb-Konzert mit der Band Revolverheld steht die Band früher auf der Bühne als geplant. Laut Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken wurde der Start des Konzertes von 20 auf 16 Uhr vorverlegt. Auch der Einlass wird entsprechend vorgezogen, von 19 Uhr auf nun 14.30 Uhr. Grund für die Verschiebung ist laut Kulturat ein kurzfristig anberaumter Auftritt der Band in der Sendung „RTL sagt Danke“, die noch am selben Abend live im Fernsehen ausgestrahlt wird.

„Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir unsere Konzertbesucher in Zweibrücken bitten können, bereits nachmittags die Musik und das Leben mit uns zu feiern. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, weil ‚RTL sagt Danke’ eine Geste der Wertschätzung gegenüber den vielen Menschen in Deutschland und der Welt ist, die in der Zeit der Pandemie für uns alle unter widrigsten Umständen und in oftmals undurchsichtigen Situationen die Kraft, Ruhe und Zuversicht hatten, anderen Menschen zu helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamtes.