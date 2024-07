Sommerliches Konzert mit drei Zweibrücker Chören Große Begeisterung für Melodien-Cocktail

In der Folge begeisterte das Himmelsbergchörchen unter seinem Dirigenten Ulrich Striegel mit einem Querschnitt aus seinem vielseitigen Repertoire. In frischen Sommerfarben stimmten die 20 Mitglieder schwungvoll und mehrstimmig „Im Wagen vor mir“ an: der Partyschlager wurde 1977 erstmals von Hans Blum veröffentlicht und oft gecovert – sogar von den Toten Hosen. Nicht nur bei diesem Lied kamen die Männerstimmen sehr gut zur Geltung. Einer der Sänger, Thomas Stauder, war hier für die Ansagen zuständig, die er zur großen Erheiterung der Gäste mit Anekdoten und Rätseln bereicherte: „Faschd nur Himmel irschendwo in Ameriga. Welches Lied habe ich da ins Pfälzische übersetzt?“, war eine seiner Fragen. Schnell war die Antwort „Country Roads“, 1971 komponiert und seit 2014 eine der vier offiziellen Staatshymnen West Virginias, gefunden.