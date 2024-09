Konzert des Zweibrücker Chors Cantamus in Contwig Viel Applaus für den „lustigen Haufen“

Viele Chorgemeinschaften haben durch die Corona-Zeit einen Umbruch erfahren, meist im negativen Sinn. Nicht so der Zweibrücker Chor Cantamus, der das Glück hatte, in der Zeit nach der Pandemie großen Zulauf an Sängerinnen und Sängern zu bekommen. „Wir können mit sechs Tenören und acht Bässen auf außergewöhnlich viele Männerstimmen zurückgreifen“, so Klaus Fuhrmann, Vorsitzender des 1997 (ursprünglich als Gospelchor an der Carl-Orff-Grundschule in Wiesbach) gegründeten und seit 2004 eingetragenen Vereins.