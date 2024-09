Das zweite Konzert mit dem neuen Leiter Janis Külchen Bläserklassen zeigen ihr Können

(red) Am Samstag, 28. September, 18 Uhr, werden die beiden Bläserklassen der Stadtkapelle Zweibrücken in der Aula der ehemaligen Hauptschule Nord, Hofenfelsstraße 53, ihr zweites eigenes Konzert aufführen. „Im laufenden Jahr hat Janis Külchen mit seinen Schützlingen ein ambitioniertes und vielseitiges Programm erarbeitet“, berichtet der Vorsitzende der Stadtkapelle, Uli Schell. Als Leiter der Bläserklassen hat Janis Külchen Anfang des Jahres den Taktstock von Justin Köhler übernommen, nachdem dieser nun für das große Orchester zuständig ist. „Janis Külchen wird mit dem ersten Konzert unter seiner Leitung demonstrieren, dass unsere Bläserklassen, gegründet 2017 und 2022, eine engagierte und produktive Gemeinschaft sind“, kündigt Uli Schell an.