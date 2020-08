Baugebiet Kirchberg : Plan beruhigt auch Skeptiker

Zweibrücken Der Entwurf sieht lockere Bebauung oder minimale Versiegelung bei dem Gebiet Wohnen am Kirchberg vor. Dennoch setzt der Bauausschuss die Beschlussempfehlung aus. Die Entscheidung über die Aufstellung des Bauplans fällt im Stadtrat.

Eine lockere Bebauung, eine minimale Versiegelung, öffentliche und private Grünflächen, Dachbegrünung der Garagen oder Verbot von Steingärten sind einige Vorgaben, die Planerin Yvonne Volgger vom Büro Agsta Umwelt aus Völklingen für das Baugebiet Wohnen am Kirchberg in Ixheim macht. „Unsere Fraktion ist nicht begeistert von neuen Baugebieten. Wir favorisieren Innenverdichtung und Gebäudesanierung“, erklärte Norbert Pohlmann (Grüne) in der Sitzung des Bauausschusses.