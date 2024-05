Festhalle Zweibrücken Frivole Komik beim Aufguss

Es gibt Worte, die erst durch ein Vorwort unterschiedliche Bedeutungen bekommen, was dann zu mehr oder weniger lustigen Missverständnissen und Verwicklungen führen kann. Nach diesem Muster ist auch die Komödie „Aufguss“ des Regisseurs, Autors und Schauspielers René Heinersdorff aufgebaut, die das Schlosstheater Neuwied – Landesbühne Rheinland-Pfalz – am vergangenen Freitagabend in der bis auf den letzten Platz besetzten Festhalle Zweibrücken zum Besten gab. In diesem Fall traf Geld-Spende auf Samen-Spende, wobei die Akteure bei der Ausführung ihrer Interpretation des Wortes Spende beim jeweiligen Gegenüber, das die andere Bedeutung im Hinterkopf hatte, für Verwirrung und – gespieltes – Entsetzen sorgte: