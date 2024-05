Turnerjahrmarkt Ein Lob der Zweibrücker Solidarität

Ein noch ganz unter den Eindrücken des Erlebten der letzten drei Tage stehender Oberbürgermeister Marold Wosnitza saß neben dem VTZ-Vertreterduo Gisela Alt und Winfried Tänzer an der langen Tischreihe ganz oben und überraschte wohl die Versammelten wie auch Gisela Alt mit einem neuen Job-Angebot, dem einer positiven Geldeintreiberin für die Stadt Zweibrücken. „Was Du für die VTZ an Projekten, an Geldern von Bund und Land in den letzten Jahren positiv eingetrieben hast, das würde das inzwischen in unserer Stadt spürbar kleiner gewordene Finanzloch [Schuldenerlass, Anm. der Redaktion] stopfen“, so Marold Wosnitza.