Kommentar zu Zweibrücker Katastrophen-Anlaufstellen : Im Notfall nicht bis 12 Stunden warten!

Zweibrücken ist beim Katastrophenschutz auf dem richtigen Weg – aber unser Kommentator ist über zwei wichtige Details der der Neuerungen irritiert.

So ist der Begriff „Leuchtturm“ für die 15 Anlaufstellen für Katastrophen unglücklich gewählt. Unter einem „Leuchtturm“ stellt man sich nämlich einen Leuchtturm vor, zumal in dem Flyer auch ein helles Leuchtturm-Licht abgebildet ist – obwohl das für die Zweibrücker „Leuchttürme“ gar nicht geplant ist. Besser wäre also, sie in der in einem Jahr geplanten Neuauflage einfach als „Anlaufstelle bei Katastrophen“ zu bezeichnen. Klingt weniger flott, ist aber viel besser verständlich.