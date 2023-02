Fahrradmitnahme teils kostenlos, teils nicht : Keine halben Sachen beim 49-Euro-Ticket!

Meinung Das 49-Euro-Ticket ist ein toller Fortschritt, weil es damit einen bundesweit einheitlichen Nahverkehrs-Tarif für ganz Deutschland gibt. Man sollte aber noch ein paar Schritte weiter gehen bei der Kundenfreundlichkeit – und zwar hinsichtlich der Fahrradmitnahme.

Doch leider gibt es Fallstricke. Und das ausgerechnet bei der Klarheit, die das neue Ticket doch eigentlich verspricht. So haben wir kürzlich im überregionalen Teil berichtet, die Fahrradmitnahme sei mit dem 49-Euro-Ticket nicht kostenlos. In der Tat ist das nicht bundesweit möglich. Aber: Je nach Tarifverbund sei es oft doch möglich – und das auch im für Zweibrücken zuständigen VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar), ähnlich wie im benachbarten Saarland, macht Leser Matthias Wolf in einer Mail an den Merkur aufmerksam, dass die Formulierung für unsere Region irreführend war.