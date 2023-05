Kommentar Früh mitreden statt später motzen

Viele Menschen in Zweibrücken sind sehr meinungsstark, wenn es um die Stadtentwicklung geht. Das erlebt man in persönlichen Gesprächen wie auch in den vielen lebendigen Zweibrücker Facebookgruppen. Gerade auf Facebook ist aber leider sehr oft zu beobachten, dass im Nachhinein über Stadt-Entscheidungen gemotzt wird, statt vorher sich für etwas zu engagieren. Und auch das Engagement in Parteien lässt stark nach: So hat, etwa ein Jahr vor der nächsten Stadtratswahl, die CDU in Zweibrücken nur noch 10 Mitglieder im Alter bis 30 Jahre, die SPD mit 13 kaum mehr. Gerade viele junge Leute jammern oft, dass in Zweibrücken zu wenig für sie geboten wird. Mit eigenem politischem Engagement ließe sich das ändern!