Meinung Zum Feiern ist es noch zu früh

Der zweite Punkt ist der Schuldenschnitt. Zur Erinnerung: Das Land Rheinland-Pfalz wird von 170 Millionen Euro Kassenkrediten insgesamt 131 771 435,00 Euro im Wege der Schuldenübernahme übernehmen. Klingt super? Ist es auch. Aber es ändert nichts an dem Mechanismus, der Zweibrücken überhaupt so in die Miesen gebracht hat: Der Schieflage zwischen den Einnahmen und den Ausgaben (primär im Sozialbereich). Die Schieflage wiederum kommt daher, dass die übergeordneten Ebenen, Land und Bund, der Stadt Aufgaben übertragen, ohne für die notwendige Finanzierung zu sorgen. Was sie gemäß dem so genannten Konnexitätsprinzip eigentlich tun sollten, aber längst nicht immer auch tun. Teils, wie man mir bei einem rheinland-pfälzischen Kommunalverband mal erzählt hat, mit an den Haaren herbeigezogenen Begründungen, warum Aufgabe X keine Mehrausgaben für die Kommune bedeutet beziehungsweise durch eine geänderte Stellschraube andernorts ausgeglichen wird. Bei Geld hört halt die Freundschaft auf und in Finanzdingen ist sich im Zweifelsfalle jeder Akteur selbst der Nächste.