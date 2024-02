Kommentar Nicht den falschen Hund prügeln

Aber: Warum soll man der CDU vorwerfen, dass sie eine Taktik wählt, die allüberall in diesem unserem Lande von verschiedenen Parteien genutzt wird – wenn sie das entsprechende Personal haben? Es ist ähnlich wie mit den (legalen) Steuerschlupflöchern: Es nutzt wenig, die an den Pranger zu stellen, die sie nutzen (Wer von uns würde freiwillig mehr zahlen, als er muss?). Wer die Lücken schließen will, muss sich an den Gesetzgeber wenden. Im Fall der Scheinkandidaturen wäre das meinen Informationen nach die SPD-geführte Landesregierung in Mainz.