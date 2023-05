Kommandeur der Fallschirmjäger berichtet Evakuierungsmission im Sudan mit Zweibrücker Soldaten an vorderster Front

„Wir waren bei dieser Mission doppelt so schnell einsatzbereit, wie es Nato-Richtlinien für deren eigene Truppen mit der höchsten Einsatzbereitschaft verlangen“, sagt Oberst Andreas Steinhaus, Kommandeur der Luftlandebrigade 1 („Saarlandbrigade“) nicht ohne Stolz. Am Montag berichtete der Bundeswehr-Offizier in Saarlouis zusammen mit Oberstleutnant Oliver Henkel, Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 26, über den Evakuierungseinsatz im Sudan, der am 25. April abgeschlossen wurde. An der Mission mitten im Bürgerkriegsgebiet waren in erster Linie in Zweibrücken stationierte Soldaten maßgeblich beteiligt.