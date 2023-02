Kolumne: Neulich . . . : Rausch zu Rausch

„Der Rausch des Lebens, den unser Körper uns zum Geschenk macht, ist ein Angebot, das wir nur selbst erkunden können und das nur durch unsere bewusst eigene Entscheidung sich an sich selbst berauschen zu wollen, sein Rauschmittel offenbart.“

Auch die Narren blieben noch stumm und versteckt in diesem Fasend-Städtchen, ausgeflogen in die Nachbarstädte zum Rosenmontagsumzug waren sie oder Energie tankend im Schlaf blieben sie, um später das Schloss im närrischen Kampf einzunehmen. Eine leere Stadt blätterte sich vor mir auf und strahlte in der Wintersonne. Leere Stühle wie im Sommer lockten meinen Blick zu einem Herrn im kunterbunten Hawaii-Hemd, etwas verkitscht, eher ein Kostüm mit einem dicken Rüschenband über der Knopfleiste, passend barock zur Häuserfassade. Er wollte wissen, was ich denn suche. Sein Angebot auf einen normalen Filterkaffee und einen Platz im Warmen lockte mich in seinen kleinen Laden. Genauso verschieden wie die Möbel dort waren die Gäste, die mich direkt einluden, mich zu ihnen zu setzen, saarländische Kontaktfreudigkeit, oder nur die Liebe für groß gewachsene Frauen, wie der eine ältere Herr verlauten ließ. Eine wilde Diskussion über Frauen und ihre Männerwahl, besonders die angebliche Vorliebe großer Frauen für kleine Männer, ergoss sich lautstark in den Raum. Der einzige andere Gast, der in seine Kopfhörer versunken ebenso seine Tasse Filterkaffee genoss und in einer anderen Welt zu sein schien, die durch das Chippendale-Sofa, auf dem er saß, begrenzte war und auf eine sonderbare Weise zwar im selben Raum und dennoch in einem anderen zu sein schien, störte sich nicht an der plötzlichen lauten Lebendigkeit der Worte, die hier mit einer groß gewachsenen Fremden gewechselt wurden. Die Themen ergossen sich wie ein warmer Sommerregenguss vom feinen Schokoladenangebot des Ladens über den hier besonders frisch aufgebrühten Filterkaffee, den feinen Geschmacksunterschied zwischen schändlicherweise faden saarländischen und den dagegen wohl mündigen pfälzischen Kartoffeln, über Kohlehydratüberschüsse in der Ernährung, Jojo-Effekte bei Diäten – und genau da stieg ich aus dem Gespräch aus. Diäten langweilen mich, Verzicht, Verbote und einseitige Beschränkungen in dieser Form, die einen nicht weiterbringen, sind nichts für mich, und so philosophierte ich mit meiner Tischnachbarin viel lieber zu ihrem Buch über körpereigene Drogen. Der Rausch des Lebens, den unser Körper uns zum Geschenk macht, ist ein Angebot, das wir nur selbst erkunden können und das nur durch unsere bewusst eigene Entscheidung sich an sich selbst berauschen zu wollen, sein Rauschmittel offenbart. Wir schmunzelten uns beide genüsslich wissend an nach dieser Erkenntnis.