Kolumne: Neulich ... Von Energiedingen und anderen Dingen

Die Angst ist ja auch ein ziemlich starkes Ding, eine mächtige Energie. Bekommen wir noch genug Energie oder müssen wir plötzlich frieren, kann ich das alles bezahlen oder muss ich an so vielen anderen Dingen sparen, brauchen wir fossile Energien auf, nutzen wir schmutzigen Strom, retten wir die Welt oder lassen wir den Dingen ihren Lauf in der Hoffnung, dass irgendeinem ein rettendes Ding einfällt, das besser ist als alle Technik bisher? Die Not macht ja auch erfinderisch, sagt man so und es war oft so. Andererseits muss einer ja immer beginnen mit Innovation, mit dem Mut etwas auszuprobieren, mit dem Risiko erst Fehler zu machen und dadurch erst das Geniale zu erschaffen.