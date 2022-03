Unsere Woche : Auf beiden Linsen blind

Unser Autor hält die Pläne einer Videoüberwachung des ZOB in Zweibrücken für keine gute Idee.

Die Politik steht im Medienzeitalter noch mehr als früher ständig unter Handlungszwang: Irgendein Missstand wird festgestellt oder herbeigeredet und dann muss dagegen etwas getan werden. Ob das, was dann getan wird, tatsächlich wirksam gegen besagten Missstand ist, rückt dagegen in den Hintergrund. Der Politiker kann zunächst einmal darauf verweisen, dass er ja sofort entschieden gehandelt hat (womöglich sogar in der ehrlichen Überzeugung, einen konstruktiven Lösungsvorschlag zu machen) und der besorgte Bürger fühlt sich ernst genommen. In der nächsten Woche wird dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben und wenn besagter Missstand mal wieder an der Reihe ist, beginnt das Spiel von Neuem.