Kolumne Unsere Woche : Im Zweifel für die Freiheit

Wenn Sie häufiger die Videoaufnahmen von öffentlichen Orten auswerten, an denen ich mich bewege, werden sie es sowieso wissen, darum kann ich es auch gleich zugeben: Ich neige dazu, in der Nase zu popeln.

Überhaupt nicht egal ist mir, dass generell an immer mehr Orten Videokameras anlasslos alles beobachten, was sie erfassen und weiß der Geier was damit machen; meistens vermutlich bisher mangels personeller Ressourcen nach Zeitraum X ungesehen löschen. Aber die Daten sind nun einmal da und für den Gefilmten ist nicht nachvollziehbar, was mit ihnen geschieht. Das Standard-Argumentationsduett zu diesem Thema ist Verhinderung/Aufklärung von Straftaten plus „wer sich an die Regeln hält, hat auch nichts zu verbergen“.