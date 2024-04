Kolumne Unsere Woche Digital heißt nicht gleich besser

Viele Jahre lag Schul-Deutschland im Dornröschenschlaf – und dann kam Corona. Auf einmal stellte man fest: Auf Fernunterricht ist man nicht eingestellt, die Digitalisierung an den Schulen ist gerade einmal dem Matrizen-Zeitalter entwachsen. Erinnern Sie sich noch? Das waren diese grauen Blätter mit der blauen verwaschenen Tinte und dem sehr charakteristischen Spiritus-Geruch. Egal. Da Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer Selbst willen zu übertreiben, wurde im Anschluss digitalisiert bis zur Besinnungslosigkeit. Portale eröffnet, Tablets gekauft, gelegentlich sogar funktionierende Wlan-Netze für die Schulen installiert. In Zweibrücken wird das nicht nur fleißig umgesetzt, es wird jetzt auch am Helmholtz-Gymnasium eine erste Tablet-Klasse geben.