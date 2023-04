Kolumne Unsere Woche Zweibrücken und das Saarvenir

An diesem Punkt der Überlegungen passiert etwas, was man häufiger in Krimis sieht: Der Kommissar hält inne, weil ihm plötzlich auffällt, dass er ein wichtiges Teil seines Fallpuzzles die ganze Zeit übersehen hat. Der entscheidende Moment war der, als die Wörter „Pferd“ und „Rose“ fielen. Da war doch was? Ja, richtig, dieses Logo der Stadt mit dem Pferd auf der Brücke, durch dessen Bauch sich eine Rose bohrt. Super eingängig, eigentlich. Kann man überall draufdrucken, auf Tassen, T-Shirts, Schirme, Klopapier, Auslegeware, Frühstücksbrettchen – gerüchteweise wird so etwas sogar bereits gemacht.