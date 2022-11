Kolumne Neulich ... : Mitspielen erlaubt?

Neulich … da waren wir auf dem Fußballplatz, in Pirmasens auch noch! Und eigentlich wollte und musste und sollte ich doch tausend andere Sachen machen. Zuhause. Und jetzt saß ich auf dem Sportplatz fest!

Vergebens! Zur Ablenkung kaufte ich mir eine Limonade und verzichtete stolz auf die Lust-Wurst, die es dort auch gab! Man kann ja nicht ständig nur machen, worauf man Lust hat! Keine Lust hatte ich, mich an den Gesprächen der Eltern am Spielfeldrand zu beteiligen, und machte es dann doch. Das war wohl eher keine gute Idee. Schätzungsweise haben einige über mein Nicht-Fußball-Wissen später im Auto ordentlich ihre Augen gerollt! Mir reichte es ja völlig zu sehen, dass das eigene Kind sich gut schlägt auf dem Platz. Ich hatte nichts zu tun. Ich war mir also sicher, dass es nicht auffallen würde, wenn ich mich kurz aus dem Staub machte. Mit mir konnte sowieso keiner über den Schiri meckern. Also folgte ich dem Ruf des Windes, der in den Blättern der Bäume raschelte, in Richtung Spielplatz! Nur ein bisschen schaukeln, die Zeit vertreiben und an längst vergangene Schaukelabenteuer als Klein-Sarina denken. Haben Sie sich auch immer gedrillert? Einmal sind meine Haare in der Schaukelschnur eingedrillert worden. Das war eine Tortur mich und meine Haare da wieder zu entdrillern! Jetzt wollte ich mich ja nur unbemerkt beim Schaukeln entspannen. Naja, ich ignorierte die Tatsache, dass mein Hintern wohl nicht zu den Abmessungen einer Kinderschaukel passte und quetschte mich zwischen die Schaukelketten. Meine Füße standen im Sand, der Wind pfiff wie an der See um meine Ohren und ich schubste mich energisch ab! Meine Beine waren zu lang, mein Po eingequetscht, aber ich legte mich in den Fahrtwind der Schaukel, herrlich! Augen zu und schaukeln. Bekommt ja keiner mit. Leider dauerte das kindische Vergnügen nur ein paar Schaukelwellen! Ein nerviges Quietschen ließ mich die Augen aufreißen und in verwunderte Augen der Fußballspielrandgäste blicken. Was macht die Alte auf der Kinderschaukel? Spaß haben halt! Ich quietschte aus Protest noch eine Weile weiter! Dann rettete mich die Suche nach dem Damenklo davor, entscheiden zu müssen, die rebellische Alte zu mimen oder die brave, leise Mama am Spielfeldrand.