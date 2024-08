Neulich . . . Sommergrün

Ach, wollte man nicht irgendwann einmal die Fußgängerzone überdachen? Oder war das nur so bei den alten Römern und in schönen Outlets oder anderen Einkaufspassagen? So durch die Wasserspiele im Schatten eines Daches zu hüpfen, wäre ja auch was, am besten eines, das wie im Stadion wieder weggerollt werden kann, wenn Frühlingssonne erwünscht ist.