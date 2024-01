Kolumne A Propos Die Bahn kommt – zu selten

Der Kontakt mit der Bahn in Frankfurt und Berlin hatte aber auch sein Gutes: Dort hatte man nämlich offenbar noch gar nicht mitbekommen, dass im fernen Zweibrücken an der Grenze zum Saarland ein gemeinsames Bahn-Jugendkunstschule-Projekt verkrakelt worden ist. Ebenso wenig wusste man dort von der kaputten Treppenstufe in Richtung Park&Ride-Parkplatz, die nach Iris Seylers Erinnerung bereits im Sommer dort war. Einzige erkennbare Bahnmaßnahme bis heute: Die kaputte Stufe wurde mit Neonfarbe kenntlich gemacht.