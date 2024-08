Kolumne Unsere Woche Von Kindern und Hausbooten

Na ja, wie gesagt, es war ein Schock am Montagnachmittag. Es war sogar derart schockierend, dass wir die nächsten drei Tage im nächsten Yachthafen geblieben sind (Weesp ist ein malerisches Fleckchen, falls Sie mal in der Nähe sind) und uns zu Fuß und per Bahn fortbewegt haben. (Ein Lob an dieser Stelle an die App der niederländischen Bahngesellschaft; kein Vergleich zur fummeligen Bahn-App.) Es waren schöne Tage auf dem Wasser und am Wasser. Bis auf die im Hintergrund an den Nerven nagende Gewissheit, dass wir am Ende der Woche die Fahrt in den Heimathafen würden antreten müssen. Wo wir, Schweißausbruch, rückwärts würden einparken müssen.