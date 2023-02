Schlag ins Gesicht und Betrug : Tankstelle doppelt Tatort

Eines der Opfer war ein junger Mann auf dem Weg zum Nachtschalter der Tankstelle – das andere Opfer die Tankstetelle selbst, nämlich eines Tankbetrügers. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Zweibrücken Gleich zwei Straftaten sind Samstagnacht (25.2.) an der Aral-Tankstelle an der Zweibrücker Saarlandstraße passiert. Um 3.30 Uhr ging ein 18-Jähriger mit einem Freund zum Nachtschalter der Tankstelle – als ein unbekannter Täter den 18-Jährigen mit der Faust schlug und an der Lippe leicht verletzte.