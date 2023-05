Kneippverein Zweibrücken Gesundheit beginnt im Darm

Auf die Frage einer der 15 interessierten Teilnehmerinnen, weshalb Ärzte gar keine Stuhlproben mehr untersuchen ließen, musste Julia Walther passen. In ihrer Coachingpraxis schaffen diese die Grundlage für eine Begleitung. So habe sie auch ihre erfolgreiche Eigentherapie begonnen. So weiß sie, dass sich viele Bereiche auf das Darmmilieu auswirken, weit über die Ernährung hinaus. In ihrem Darm-Gesundheits-Puzzle finden sich außerdem Lifestyle (Alkohol, Nikotin), Stressmanagement, Schlafqualität, Mindset wie Depressionen oder Lebensfreude sowie Bewegung, vor allem in der Natur. „Es gibt viele Stellschrauben, an denen sich drehen lässt. Oft bringen bereits kleine Veränderungen eine merkliche Verbesserung“, beschreibt die Ernährungsberaterin.