Kneippverein Zweibrücken Umfangreiches Kneippverein-Programm

„Wir wollen wieder Fahrten veranstalten“, hatte der Vorstand des Zweibrücker Kneippvereins bei der letzten Jahreshauptversammlung versprochen (wir berichteten). Jetzt ist es so weit: Am Freitag, 24. März, geht es zum Ostermarkt in St Wendel. Abfahrt ist um 11 Uhr an der Festhalle, Rückfahrt um 16.30 Uhr. Dazwischen haben große und kleine Mitfahrer ausführlich Gelegenheit, das tolle Ostervergnügen zu erkunden. „Neben tollem Kunsthandwerk, handbemalten Eiern in allen Größen und Materialien und frühlingshafter Floristik gibt es ein ‚Klingendes Hasendorf‘, eine Osterhasenstuben-Ausstellung und ein Mitmach-Programm für Kinder“, schwärmt die Vereinsvorsitzende Saskia Griffin. So ist die Fahrt geeignet für die ganze Familie. Vereinsmitglieder bezahlen 15 Euro, Kinder von 6 bis 14 neun Euro und die Kleinen sind eingeladen. Gäste sind herzlich willkommen und bezahlen 18 Euro. Anmeldungen bei Monika Mohr unter Tel. (0 63 32) 12 59 0.