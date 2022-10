Kneippverein Zweibrücken : Ein wahres Walderlebnis für Kinder

Mit Tanja Kennel haben die Kinder viel Spaß im Wald. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Kneippverein Zweibrücken lädt künftig jeden zweiten Samstag im Monat zum Walderlebnis ein – einmal für Kindergarten- und einmal für Schulkinder. Start ist am 12. November. Der Auftakt ist eine Kennenlern-Halloween-Party am 2. November.

Plitsch-Platsch – völlig versunken planschen die beiden kleinen Mädchen in den großen Pfützen auf dem unteren Fasanerie-Parkplatz. Nur schwer können sie sich lösen, um Tanja Kennel zu folgen. Doch dann entdeckt das Trio ein neues Spielfeld: den kleinen Bach, in dem sich so herrlich Staudämme bauen lassen, den man durchqueren kann, um dann auf den aufgehäuften Reisig-Dämmen auf die andere Seite zurück zu balancieren. Eine Rutsche ist am Abhang schnell gefunden und der Weg dorthin über Baumstämme und Wurzeln ein Kinderspiel – im wahrsten Sinne des Wortes.

Binnen zehn Minuten hat sich offenbart, was die Walderkundung für Kinder, die der Kneippverein Zweibrücken ab November anbietet, beinhaltet. Vor allem strahlende Gesichter von Kindern, die sich, zwar begleitet, doch frei in der Natur selbst entdecken und erproben dürfen. Eine Erfahrung, welche die Kursleiterin und Kindergärtnerin Tanja Kennel seit 20 Jahren immer wieder macht. „Lass die Kinder in die Natur und du brauchst gar nichts mehr zu animieren. Sie finden ihre Freude und ihre Verbundenheit von selbst.“

Strahlende Gesichter bei den Kindern, die auch die Eltern dazu bringen, mit dem Nachwuchs öfter in die Natur zu gehen und dies bei jedem Wetter. „Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt höchstens unpassende Kleidung“, ist die Überzeugung der 46-jährigen dreifachen Mutter. Deshalb sind Matschhosen und Gummistiefel besonders in den Wintermonaten fast schon Pflicht, damit die Kinder unbeschwert spielen, ihre eigenen Erfahrungen sammeln und ihren Spaß haben können. Zudem wird durch das Meistern zumeist von den Kindern selbst gestellter Aufgaben das Selbstbewusstsein gefestigt. Körperbeherrschung, Standfestigkeit, Motorik, inneres wie äußeres Gleichgewicht oder Koordination werden auf natürlich-spielerische Art und Weise gefördert.

Tanja Kennel hat Ideen, jedoch ohne ein festes Konzept, um sich am liebsten auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder und ihre spontanen Ideen einlassen zu können. Staudamm bauen? Prima! Schiffchen bauen oder Blätter schwimmen lassen? Auf jeden Fall! Pilze, Zapfen, Steine, Blätter suchen im Wald? Aber sicher! Eine Freiheit, die Kinder heutzutage nur selten noch genießen. Selbst in ihrem Alltag in einem Kindergarten in Neunkirchen hinterfragt die Erzieherin ständig: „Wem bringt das jetzt etwas, mir oder den Kindern?“ Das ist die Prämisse, nach der sie ihr Angebot gestaltet.

Eine Erfahrung, die auch die Vorsitzende des Kneippvereins Zweibrücken, Saskia Griffin, machte. Sie ist selbst Mutter zweier kleiner Töchter und mit der gesamten Familie so oft wie möglich in der freien Natur unterwegs. Ihr Bestreben, den bislang vorwiegend auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichteten Verein jünger aufzustellen und Angebote für junge Familien zu unterbreiten, trägt Früchte. Dazu gehört etwa die Krabbelgruppe mit kostenfreiem Frühstück in den Räumen des Kinderschutzbunds, die auf Anhieb überlaufen ist und dies keineswegs nur von Müttern mit Migrationshintergrund, sondern auch von vielen Zweibrückern, sodass sie einen zweiten Termin anbieten will. Gleichgesinnte vernetzen und in Kontakt bringen, die sich möglicherweise dann zusätzlich mit ihren Kindern treffen, ist ein willkommener Nebeneffekt.

Damit die Eltern für das Walderlebnis Tanja Kennel kennenlernen können, lädt der Kneippverein zu einer kostenfreien Halloween-Party für Drei- bis Achtjährige am Donnerstag, 2. November, ab 17 Uhr in die Turnhalle der Mannlich-Realschule Plus ein. Lustige Spiele, Kinderschminken mit Tanja und kleine Überraschungen, vor allem jedoch viel Spaß zusammen, stehen im Mittelpunkt.

Ein Riesenspaß auch für Tanja Kennel, die in ihrer Berufung aufgeht und zudem die größte Freude daran hat, phantasievolle Kindergeburtstage drinnen oder im Wald auszurichten. Dabei hat auch Saskia Griffin sie kennen gelernt, verkleidet in einem Einhorn-Kostüm, und für den Kneippverein sozusagen akquiriert.

Start ist am Samstag, 12. November. Vormittags von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es eine Gruppe für die drei- bis fünfjährigen Kindergartenkinder. Am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr für die Grundschulkinder von sechs bis acht Jahren. Die Gruppenstärke ist auf sechs Kinder begrenzt, weil Tanja Kennel jedem Kind und seinen Bedürfnissen gerecht werden will.

Da Rituale wichtig sind, beginnt und endet jede Einheit mit einem gemeinsamen Kreis, in dem ein Lied gesunden wird. Ergänzt wird die Walderfahrung mit einem Bastelangebot aus selbst gesammelten Naturmaterialien. Treffpunkt ist der untere Fasanerie-Parkplatz, gleich hinter den Gleisen. Jeden zweiten Samstag im Monat wird das Angebot fortgesetzt.