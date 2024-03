Kneippverein Zweibrücken hat einen neuen Vorstand „Der Verein muss unbedingt erhalten bleiben“

„Der Verein muss unbedingt erhalten bleiben. Er ist so wichtig, besonders für unsere Senioren. Sie müssen in Bewegung bleiben. Außerdem haben wir ein bedeutsames Angebot an Gesundheitsthemen.“ Darin waren sich der gesamte Vorstand, die Kursleitung und Vereinsmitglieder einig. In der ersten März-Woche wurde nun Margit Neubert von den rund 35 Teilnehmenden an der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach zur neuen Vorsitzenden gewählt.