Klima-Anpassungspreis der Stadt Zweibrücken : Ein Garten voller blühender Erinnerungen

Daniel Rana ist selbst immer wieder begeistert von der großen Trockenmauer aus Sandstein-Findlingen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Mitbringsel von Urlaubsreisen, früheren Wohngegenden oder Familien-Erbstücke machen den Garten der Familie Rana zu einem Erinnerungsparadies. Für ihre blühende Stützmauer aus regionalen Sandsteinen wurde die Familie als Bronze-Gewinner beim Klima-Anpassungspreis der Stadt Zweibrücken ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Wir wollten keine sterile, tote Betonmauer, sondern etwas Lebendiges, das wir auch bepflanzen können“, erklärt Daniel Rana. Der 37-jährige Familienvater und seine Ehefrau Gianna entschieden sich für eine riesige Standstein-Trockenmauer mit großen Findlingen als Stützwand, um das höher gelegene Haus und den 2,50 Meter tiefer gelegenen Garten zu trennen. Die warmen Steine stammen aus dem Sandsteinwerk in Wallhalben. Mit den bereits mit Lavendel, Sedumgewächsen und Gartenkräutern als Bienen- und Menschennahrung bepflanzten Lücken geben eine schöne Atmosphäre. Außerdem sind sie ein beliebter Abenteuerspielplatz bei der vierjährigen Anni, dem zehnjährigen Finn und allen Besucherkindern. Und ein prächtiges Zuhause für Eidechsen sowie wohl auch für die Wühlmauskolonie.

Damit gewann die Familie den Bronzepreis bei dem Wettbewerb um den Klima-Anpassungspreis, den die Stadt Zweibrücken im vergangenen Jahr ausgelobt hatte. Die Blühsaatmischung, die es dafür gab, ging leider vor dem Haus nicht so auf, wie erwünscht. „Wir haben schon alles Mögliche versucht. Hier wächst einfach nichts an“, erklärt Daniel Rana, weshalb schließlich die Entscheidung für einen Steingürtel fiel. Doch dieser wird jetzt mit Steingewächsen begrünt und passt so in den Naturgarten, der sich langsam entwickeln darf.

Vor vier Jahren hat die Familie den brachliegenden und entsprechend zugewucherten Spielplatz am Fasanerieberg von der Stadt erworben und in ein Wohn-Paradies verwandelt. Dafür wurden auch die alten Lindenbäume erhalten. „Wir pflanzen jedes Jahr ein bisschen mehr, damit wir uns mit der Pflege nicht übernehmen und weil es Spaß macht, die Gestaltung langsam wachsen zu sehen“, erklärt der Vertriebsleiter. Zudem ist der Garten bereits eine Art „Erinnerungs- und Gedenkstätte“. Kleinere Steine von Urlauben in Kroatien oder Österreich etwa ergänzen in Lücken die Trockenmauer. Aus Zadar stammt auch die Feige, die sich an der reflektierenden Sandsteinmauer in der Südsonne sichtlich wohlfühlt und reiche Fruchtansätze trägt.

Der Tübinger Opa hat eine original württembergische Hedelbinger-Riesenkirsche geschenkt und coacht per Handy bei der fachgerechten Pflege. In Erinnerung an vier Jahre in Speyer hat sich das Ehepaar einen Mandelbaum mitgebracht. „Dieser trägt nicht ganz so schöne Blüten wie die Ziermandel. Aber dafür wollen wir irgendwann ernten“, freuen sie sich alljährlich über den frühen, rosa-weißen Frühlingsboten.

Überhaupt ist der Garten bereits so angelegt, dass Blüten und Früchte nacheinander aufgehen oder reifen und es lange Zeit bunte Bilder sowie Leckereien gibt. Dazu gehören etwa Früh-, Mittel- und Späthimbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren oder der riesige Mirabellen-Ast, der vom Nachbargrundstück herüber ragt. Auf Totholz aus dem eigenen, kleinen Waldstück entstand ein Rankgerüst, das von Blau- und Goldregen in den nächsten Jahren wie eine Pergola umwachsen sein soll.