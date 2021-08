Serie Sehnsuchtsort Urlaub : Die große Freiheit an der kroatischen Adria

Hier paddelt die Autorin mit ihrem Bruder mit dem Surfbrett ihrer „großen“ Freundin (hinten, Name unbekannt) auf die kleine Insel vor unserer Küste zum Blumenpflücken. Foto: Elisabeth Heil

Wie alle fahren im Laufe unseres Lebens unzählige Male in die Ferien. Unter diesen vielen Urlaubszielen gibt es aber einzelne, die für uns von besonderer Bedeutung sind; weil wir so oft da waren, weil es der erste Urlaub mit Partner oder Kind war, oder, oder oder. In einer Serie stellen Merkur-Mitarbeiter und Leser ihre ganz persönlichen Sehnsuchtsorte vor. Heute: Klenovica.

Es gibt im Grunde zwei Sehnsuchtsorte in meinem Leben: Den Reiterhof bei uns zu hause, auf dem ich gefühlt meine ganze Kindheit und Jugend verbracht habe. Und Klenovica. Das Fischerdorf direkt am Meer in der Kvarner Bucht war unser Ziel in den 1980er Jahren. In den Sommerferien steuerten wir mit unserem Wohnmobil den kleinen Ferienort an. Für meinen Bruder und mich war es das Paradies, weil wir wussten: in Klenovica wartet das Abenteuer auf uns.

Meine Eltern hatten für uns die ideale Urlaubsform gefunden. Jedes Jahr ging es hinunter an die Adria. Die jugoslawische Küste mit ihren vorgelagerten Inseln und vielen idyllischen Buchten bot nämlich auch ein abwechslungsreiches Revier für unsere Touren mit dem Schlauchboot. Die Urlaube dauerten immer vier, in manchen Jahren sogar fünf Wochen.

Genug Zeit also, auch mal einen anderen Ort auszuprobieren. Schließlich ist man als Camper im Wohnmobil flexibel. So ging es an die französische Côte d‘Azur, nach Neapel und Rimini in Italien oder Tossa de Mar in Spanien. Einmal, ich meine es war 1985, fuhren wir die jugoslawische Küste runter bis fast an die albanische Grenze. Doch Klenovica blieb unser Favorit und so passierte es immer, wenn wir was Neues ausprobierten, dass wir wie 1986 nach einer Woche Südfrankreich zusammenpackten und doch noch nach Jugoslawien aufbrachen.

Aber was war so besonders an Klenovica? „Alles“, habe ich geantwortet, wenn man mich als Kind danach gefragt hat. Heute würde ich sagen, es war die Freiheit, die wir als Kinder auf dem Campingplatz hatten. Und die Möglichkeiten. Unser Stellplatz war immer direkt am Strand, nicht mehr als 20, 30 Meter bis ins Wasser. So mussten wir nicht Kilometer weit mit Sack und Pack beladen an den Strand wandern. Wir waren ja schon dort und in unserem Element. Mit wir meine ich vor allem meinen Bruder Max, meine Schwester war noch zu klein, und unsere Freunde vom Campingplatz. In einem Jahr war Miriam aus Unna meine Freundin, ein anderes Mal die beiden Jungs Danny und Smylie aus den Niederlanden (weiß ich noch, denn ich habe damals immer ein Urlaubstagebuch geführt) und natürlich Marita aus der Steiermark. Sie kam mit ihrer Familie ebenfalls einige Jahre nach Klenovica. Das war toll. Ich mochte sie. Außerdem gab es in ihrem Wohnwagen ein ganzes Staufach voller Süßigkeiten, unglaublich. Ebenso ihr Motorboot. Mit 70 PS war es deutlich schneller als unseres.

Unserem Campingplatz war eine kleine Insel vorgelagert. So nah, dass man hinschwimmen konnte. Mein Bruder und ich hatten aber ein kleines Schlauchboot nur für uns zum Paddeln. Gut, es gehörte meinem Bruder, aber ich hatte natürlich auch was davon. Damit paddelten wir zu dem kleinen Steg auf der Rückseite der Insel oder warfen den Anker, um zu tauchen.

Die Klippen am Ufer eigneten sich hervorragend zum Klettern. An einigen Stellen in den Klippen gab es Süßwasserquellen. Die faszinierten mich. Einige Camper nutzen sie, um darin ihre Getränke und Obst zu kühlen. Heute weiß ich, dass die Süßwasserquellen eine Besonderheit von Klenovica sind – Vrulje genannt. Man kann sich das so vorstellen, dass Süßwasser, das aus dem Meeresgrund aufsteigt, die Entwicklung von Flora und Fauna sehr positiv begünstigt. Daher rührt auch das reiche Fischvorkommen in Klenovica. Und ist bestimmt auch der Grund, warum es hier so viele, tolle Fischrestaurants gibt.

Mit dem Ausbruch des Jugoslawienkrieges 1991 war es dann mit Klenovica vorbei. In dem Jahr waren wir am Gardasee, später an der Algarve in Portugal oder an der französischen Atlantikküste.